с. Сунтар, , 06:14 — REGNUM

О загрязнениях реки Вилюй в Якутии сообщают местные жители в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Река Вилюй (cc) Staselnik

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Около села Вилючан Сунтарского района Якутии жители заметили в реке непонятные сгустки.

Специалисты-экологи выехали на место для проверки информации, взятия проб воды.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязнение рек в Якутии происходит регулярно — предприятия республики не всегда исполняют экологические и технические требования на своих производствах.