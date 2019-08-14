Пенза, , 06:01 — REGNUM

В лесу Нижнеломовского района Пензенской области был обнаружен скелет охотника, пропавшего в апреле 2015 года, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.

По предварительной версии, останки принадлежат 51-летнему мужчине, который в апреле 2015 года отправился на охоту и пропал. Личность погибшего была установлена по личным вещам и охотничьим принадлежностям, оказавшимся рядом со скелетом.

В настоящее время следователи проводят проверку. Точная причина смерти охотника будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.