Хабаровск, , 05:59 — REGNUM

Власти Хабаровска экстренно возводят ещё одну временную дамбу от паводка. Сооружение строят возле северных ворот стадиона им. Ленина. Длина дамбы составит 600 метров, высота 7,5 метра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возведение дамбы 79.mchs.gov.ru

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На сооружение потребуется 4,5 тыс. кубометров сланца. Строительство ведётся круглосуточно, завершить работу планируется сегодня, 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края экстренно меняют планы по противодействию паводку. Прогнозы гидрологов ухудшаются, уровень Амура у Хабаровска в течение нескольких суток может достичь 7 метров, при самом неблагоприятном сценарии пострадать от паводка могут 18,5 тыс. человек.