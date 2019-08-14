Алма-Ата, Казахстан, , 05:34 — REGNUM

Пять человек, в том числе трое детей, стали жертвами дорожной аварии в Алматинской области, сообщает региональный департамента полиции.

Инцидент произошёл утром 13 августа на 84-м км трассы Алма-Ата — Бишкек. Столкнулись автомобиль Mazda-626 и грузовик Shacman. Погибли водитель и четыре пассажира Mazda-626.

В аварии выжили трое — они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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