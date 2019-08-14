Хабаровск, , 05:33 — REGNUM

На затопленной российской части Большого Уссурийского острова остаются 65 человек, отказавшихся от эвакуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Остров частично ушёл под воду. Это создаёт серьёзные проблемы для спасателей и властей, которые вынуждены держать там мобильную бригаду и плавсредства. По версии губернатора края Сергея Фургала, там остаются люди, которым после наводнения 2013 года было предоставлено новое жильё, но они продолжают использовать участки и дома на острове как нелегальные дачи.

Губернатор сообщил прибывшему в регион министру МЧС Евгению Зиничеву, что проблема отказников сегодня — одна из наиболее острых.

Сергей Фургал «Мы будем обращаться к вам с просьбой о помощи в решении этой проблемы. Там есть угроза жизни людей».

Как сообщало ИА REGNUM, большая вода наступает на Хабаровский край. Пик паводка ожидается со дня на день, уровень Амура у краевой столицы может достигнуть критически опасных 7 метров. От паводка могут пострадать 18,5 тыс. человек.