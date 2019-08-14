Хельсинки, , 05:26 — REGNUM

Недалеко от школы в финском городе Миккели был обнаружен медведь, сообщает пресс-служба финской полиции.

Сообщается, что животное было обнаружено днем 13 августа на территории одной из школ Миккели. Медведь увидел двух мальчиков, которые уехали из школы на велосипеде. Животное прошло за ними около 10 метров и направилось в сторону стадиона. На место происшествия прибыли полицейские и экологи с целью вернуть медведя в место его обитания. Также полиция заявила о готовности убить медведя, если он будет угрожать жизням местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа дикий медведь забрел в жилой район на юге японского города Саппоро. Животное было убито членами местной ассоциации охотников. Отмечалось, что последние недели медведи были замечены и в других районах Саппоро.

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