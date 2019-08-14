Хабаровск, , 05:11 — REGNUM

В случае развития наихудшего сценария паводка в Хабаровском крае пострадать от большой воды могут 18,5 тыс. человек. Такими прогнозами поделился губернатор региона Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В зону подтопления могут попасть 115 населённых пунктов, 3,4 тыс. жилых домов, 70 социальных объектов.

Власти Хабаровского края экстренно меняют планы по борьбе с большой водой, прогнозы гидрологов меняются, уровень воды у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре может превысить опасные значения.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень паводка на Амуре смещается из ЕАО в сторону Хабаровска. За сутки уровень Амура у Хабаровска набрал ещё 6 см, достигнув 564 см. В ближайшие двое суток вода может подняться ещё на 20 см.