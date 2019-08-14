Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:55 — REGNUM

Комсомольску-на-Амуре сменили прогноз по паводку, пик которого ожидается 25−29 августа. Ранее гидрологи ориентировали власти на уровень Амура у города в 5,5 метра, теперь прогноз ухудшился до 6,3 — 6,8 м, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ухудшат паводковую ситуацию и тайфуны «Лекима» и «Кросс», которые принесут в регион обильные осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Комсомольск-на-Амуре пережил сильнейшее наводнение, люди сами спасали свой город, стоя по шеи в воде руками держали много часов самодельную дамбу. Спустя шесть лет после наводнения современные гидротехнические сооружения в городе так и не построены. Власти экстренно ремонтируют дамбы. Заделывая бреши в них скальником.