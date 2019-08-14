Хабаровск, , 04:42 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска за сутки прибавил 6 см и по состоянию на 06:00 по местному времени 14 августа составил 564 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Опасный уровень для Хабаровска — 600 см. К такой отметке вода может подойти уже в ближайшие двое суток — ожидается подъём воды ещё на 20 см.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень паводка на Амуре смещается в сторону Хабаровска из ЕАО. Вода продолжает прибывать.