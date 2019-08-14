Лондон, , 04:33 — REGNUM

Полицейский автомобиль наехал на женщину в западной части Лондона, передает британская радиостанция LBC.

Полицейский автомобиль (cc) Hma6112

Сообщается, что ДТП произошло в районе 21:55 по местному времени (23:55 по московскому). Пострадавшую после аварии госпитализировали. Деталей происшествия, так же, как и информации о состоянии здоровья пострадавшей, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Нижнем Тагиле автомобиль сбил 54-летнюю женщину, а затем врезался в дорожное ограждение. В результате столкновения пешеход получила травмы и была госпитализирована с переломом руки и сотрясением мозга.