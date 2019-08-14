Якутск, , 04:17 — REGNUM

По данным МЧС республики 14 августа в Якутии ведутся работы по тушению 14 лесных пожаров: 8 — действующих, 6 пожаров локализовано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Сунтарском улусе — 4 возгорания, в Нюрбинском улусе — 3, Олекминском и Нерюнгринском районах — 2, в Верхоянском, Алданском, Ленском — по одному пожару. За прошедшие сутки ликвидирован пожар в Ленском районе.

Общая площадь горевших лесов в зоне контроля — 879 977 тыс. га. Космическим мониторингом контролируются 105 термоточек в труднодоступных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на дожди, прошедшие в Якутии, лесные пожары продолжают полыхать в некоторых районах республики. Режим ЧС не снят. Прокуратура озвучила предварительный ущерб — более 72 млн рублей.