Екатеринбург, , 03:47 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в расстреле семейной пары в селе Тимофеево в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета РФ.

Сообщается, что сотрудниками СКР и уголовного розыска был задержал 35-летний младший брат убитого. Его допросили с помощью полиграфа, который показал возможную причастность задержанного к совершению убийства. Также в ходе расследования был найден автомобиль с ДНК задержанного, а также палатка, в которой, как признался сам подозреваемый, он готовился к совершению преступления.

Отмечается, что после предъявления доказательств задержанный признал свою вину в преступлении. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в частном доме в селе Тимофеево Свердловской области была расстреляна семья. Погибли отец и мать семейства, а их дочь 1998-го года рождения получила тяжелые ранения.

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