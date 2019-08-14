Махачкала, , 03:40 — REGNUM

Число жертв автомобильной аварии в Дагестане выросло до четырех человек, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД РФ.

Сообщается, что три человека получили травмы, причем один из пострадавших находится в критическом состоянии. Раньше сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших в результате ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа два легковых автомобиля столкнулись около населенного пункта Алмало в Кумторкалинском районе Дагестана. Отмечалось, что среди пострадавших в результате аварии — двое детей.

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