Казань, , 03:03 — REGNUM

В столице Татарии в отношении женщины, которая уронила своего трёхнедельного сына на пол и в результате от травм он скончался, возбуждено и расследуется уголовное дело. По вменяемой статье — причинение смерти по неосторожности — ей грозит ограничение свободы до двух лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Следователи считают, что вечером 9 августа 2019 года после купания подозреваемая уронила младенца на пол. Из-за этого он получил черепно-мозговую травму. Ребёнок скончался, а 26-летняя мать стала фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Свою вину женщина признала, на сегодня расследование дела продолжается, выясняются все детали трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в августе 2019 года в Подмосковье в одном из мусорных контейнеров была обнаружена страшная находка — тело грудного младенца. На сегодня выясняется, родилась ли девочка живой или погибла по другим причинам. Также ведётся розыск женщины, что родила её.

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