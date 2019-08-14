Новошешминский район, , 02:49 — REGNUM

Житель Новошешминского района Татарии за своевременно не выплаченные алименты, долг по которым составил 950 тыс. рублей, получил судимость и полгода исправительных работ. Из заработка осуждённого в доход государства будет удерживаться 5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»). Свои родительские обязательства в отношении двоих детей он не выполнял с декабря 2018 года по май 2019 года. Обязанность платить алименты возникла у него с июня 2011 года. В суде мужчина вину признал, но приговор пока в законную силу не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальные сроки за невыплату алиментов — явление достаточно не редкое. Так в Свердловской области житель Тавды был приговорён к семи месяцам колонии за долги перед двумя своими детьми. Общая сумма долга была чуть более 0,5 млн рублей. А одному из российских футболистов, что также оказался в списке должников, закрыли выезд из страны и доступ к счетам.

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