Екатеринбург, , 02:41 — REGNUM

Ночью в Екатеринбурге на улице Таватуйской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребёнок. Как сообщили городскому изданию «Е1» очевидцы события, на перекрёстке с улицей Маневровой произошло лобовое столкновение «Мерседеса» и «Шевроле».

Уточняется, что на место происшествия помимо сотрудников дорожной полиции прибыла пожарная машина, а также карета скорой помощи. В итоге медики увезли в больницу ребёнка, который в момент аварии находился в салоне «Мерседеса».

Отметим, что, по данным очевидцев, «Мерседес» пересекал перекрёсток на зелёный сигнал светофора, а столкнувшееся с ним такси «Шевроле» двигалось на большой скорости.