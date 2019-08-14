Благовещенск, , 02:31 — REGNUM

Список на получение материальной помощи за счёт средств федерального бюджета формируется в Приамурье. На данный момент готов список на 45,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из общей суммы в 45,6 млн рублей, 6 млн будет выделено на выплаты единовременной помощи в размере 10 тысяч рублей для 605 человек, на помощь за частичную утрату имущества первой необходимости будет выделено 3,65 млн рублей на 73 человека — они получат по 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества по 100 тысяч рублей получат 359 человек на общую сумму 36 млн рублей.

В этот список вошли жители подтопленных территорий из Селемджинского, Тамбовского, Константиновского и Свободненского районов, в также из городов Зея и Белогорск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Приамурье оказались под водой 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах области. Предварительный ущерб оценивается в сумму более 3,5 млрд рублей. Правительство области обратилось за помощью к федеральному бюджету.