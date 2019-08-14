Махачкала, , 02:06 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись в Дагестане, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сообщается, что ДТП произошло в районе населенного пункта Алмало. По предварительной версии, легковушка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в другой автомобиль. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди пострадавших двое — дети. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в городе Петушки Владимирской области перевернулся автомобиль с четырьмя пассажирами. В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали и были госпитализированы.

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