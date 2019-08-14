Риверсайд, США, , 01:09 — REGNUM

В результате перестрелки в американском Риверсайде (штат Калифорния) погиб полицейский, еще четыре человека получили ранения, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Сообщается, что перестрелка началась после того, как полицейский остановил на оживленном шоссе автомобиль для проверки документов. Водитель машины достал помповое ружье и выстрелил несколько раз в сотрудника полиции. От полученных ранений полицейский скончался.

Ему на помощь прибыли трое правоохранителей, из них двое были ранены. Также ранения получили и двое гражданских лиц. После прибытия на место происшествия крупного отряда полиции злоумышленника удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа сотрудники полиции задержали в американском Чикаго подозреваемого в стрельбе в районе медицинского центра Jesse Brown VA. Его арестовали у входа в больницу. Правоохранители изъяли у него винтовку, из которой, как предполагает следствия, стрелял злоумышленник.

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