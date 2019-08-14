Ереван, , 00:47 — REGNUM

Необычное ДТП произошло в Араратской области Армении. Как сообщает сайт shamshyan.com, на автодороге Ереван — Ерасх столкнулись две автомашины. За рулем одного из них был 35-летний Грайр Давтян, а второго — 60-летний Дженрик Давтян.

В результате столкновения двое жителей города Егварда — 29-летняя женщина и пятилетний ребёнок с телесными повреждениями были госпитализированы. На место прибыли сотрудники полиции, по факту ДТП готовятся материалы.

По информации сайта, водителями попавших в ДТП автомашин являются отец и сын.