Белореченск, Краснодарский край, , 22:43 — REGNUM

35-летняя жительница Адыгеи оставила маленькую дочь в кафе города Белореченска Краснодарского края, вложив в карман ребенка записку с просьбой найти девочке новых родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 13 августа.

Следственный комитет Sledcom.ru

Девочку оставили в игровой комнате в кафе. На ребенка, которого долго никто не забирал, обратили внимание сотрудники кафе, которые и вызвали полицию. В кармане кофты ребёнка полицейские нашли записку: в ней называлось имя ребенка, возраст, а также содержалась просьба найти ей новых родителей.

Девочку доставили в больницу Белореченска. Полицейские установили также и личность матери ребёнка — ею оказалась 35-летняя жительница Республики Адыгея.

«В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Следователи намерены дать оценку действиям матери, а также внимательно изучить условия жизни ребёнка в родной семье.