Ростов-на-Дону, , 22:34 — REGNUM

В Ростове-на-Дону скончался бывший депутат городской думы Евгений Маевский. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Сергей Смирнов («Единая Россия»).

«Почтили минутой молчания Евгения Маевского. Ушёл из жизни сегодня. Скоропостижно за 52-м году жизни. Представлял Железнодорожный район в четвёртом и пятом созывах», — написал Смирнов.

Как уточняет издание «Блокнот-Ростов», Маевский был учредителем десяти компаний, а также членом постоянной комиссии ростовской городской думы по торговле, бытовому обслуживанию и малому предпринимательству.