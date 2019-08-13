Киров, , 20:44 — REGNUM

В Кировской области перед судом предстанут члены преступной группы, обвиняемой в обналичивании материнского капитала. Жертвами стали более 20 человек, сообщает региональная прокуратура.

Полиция Мвд.рф

Фигурантами уголовного дела стали три человека. Следствие полагает, что преступная группа действовала с сентября 2015 года по февраль 2018 года, пострадавшими проходят более 20 человек. Также были обмануты работники Пенсионного фонда РФ.

По версии правоохранительных органов, злоумышленники представляли в ПФР ложные и недостоверные сведения о том, что граждане якобы приобрели жильё за счёт средств маткапитала. При этом, как полагает следствие, обвиняемые передавали держателям сертификатов небольшую часть средств, забирая львиную долю себе. Ущерб оценён на сумму более 8,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Кирова.

Отметим, что ранее аналогичное мошенничество выявлено в Омской области. Перед судом предстали двое мужчин, которые, как полагает следствие, занимались обналичиванием маткапитала, вводя в заблуждение владельцев сертификатов. Последним доставалась небольшая часть суммы после обналичивания, значительную часть суммы аферисты присваивали. Им инкриминируют 15 и 17 эпизодов преступной деятельности, ущерб оценён в 7,34 млн рублей.