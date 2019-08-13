Лима, , 20:41 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 13 августа в центральной части Перу. Об этом сообщает национальный центр по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах к югу от населённого пункта Айха. Очаг землетрясение залегал на глубине 25 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения на данный момент не поступало.

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