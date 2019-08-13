Йошкар-Ола, , 20:32 — REGNUM

В минувшие выходные по территории Моркинского района Марий Эл прошёл ураган. Порывами ветра повреждены семь домов в деревне Малый Карамас, один из которых нежилой, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По словам главы района Александра Голубкова, к ликвидации последствий урагана уже приступили, работы планируется завершить до конца недели. Жители при этом беспокоятся, что проблемы не будут решены до следующих осадков, поскольку основные повреждения — это снесенные крыши. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил завершить работы в кратчайшие сроки.

ИА REGNUM напоминает, о порывистом ветре жителей республики предупреждали в региональном управлении МЧС 8 августа. Согласно прогнозам синоптиков, ожидались также туман, дожди и грозы.