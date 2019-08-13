Бухта Инал, , 20:19 — REGNUM

20 сбросов по пять тонн воды каждый произведено в районе лесного пожара в населённом пункте Бухта Инал Туапсинского района Краснодарского края по данным на 19:00 13 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

Сообщение о лесном пожаре поступило от оперативного дежурного Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона около 14:18. К месту пожара были направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты филиалов Краевого лесопожарного центра, Кубань-СПАС, ЮРПСО, службы спасения Туапсинского района, ОМВД Туапсинского района, специалисты администрации Туапсинского района. Всего на месте пожара работает 113 человек.

В 16:40 было объявлено о локализации возгорания на площади 0,8 га. К тушению возгорания привлечена авиация МЧС России — с помощью вертолета Ми-8 на 19:00 произведено 20 сбросов воды по пять тонн.

В районе пожара расположены две базы отдыха, однако, по данным спасателей, угрозы распространения пожара нет. На месте пожара организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.

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