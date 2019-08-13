Саратов, , 19:40 — REGNUM

В Саратове вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела Минераловодской таможни, которого обвинили во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Перед судом предстал подполковник таможенной службы, который ранее возглавлял отдел в Минераловодской таможне, а до 2012 года проходил службу в Саратовской таможне на различных должностях. По данным следствия, злоумышленник с декабря 2014 года по февраль 2018 года передал руководящему сотруднику Саратовской таможни 579 775 рублей взятки.

Правоохранительными органами установлено, что средства предназначались за неприменение мер таможенного контроля в части стоимости товаров, импортируемых одной из частных компаний, что могло повлечь для них увеличение платежей и иных дополнительных издержек.

Кировский районный суд Саратова признал злоумышленника виновным в даче взятки должностному лицу и назначил 1 млн рублей штрафа.

Отметим, что за пять лет Саратовской таможней выявлено и изъято 68 429 кг запрещенной сельскохозяйственной продукции, в том числе в прошлом году — более 7,5 тонн. В I полугодии 2019 года по итогам 41 проверочного мероприятия выявлены запрещённые сыры и спортивное питание общим весом 317 кг.