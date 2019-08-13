Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM

В Екатеринбурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Смазчиков. Об этом сообщают очевидцы.

Видеозапись последствий ДТП появилась в группе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте». На записи видно шесть «столкнувшихся» легковых автомобилей, и замыкающий «колонну» трактор, который по всей видимости и устроил ДТП. Больше всех пострадала последняя в цепочке легковая машина: задняя часть её капота полностью смята ковшом трактора.

«Страйк», — прокомментировал увиденное автор видеозаписи.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые аварии в Екатеринбурге не редкость. Так, 9 августа на Вторчермете в дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке попали пять машин.

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А 4 августа на улице Малышева произошло ДТП с тремя автомобилями. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли два человека.

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