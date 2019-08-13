Новосибирск, , 18:09 — REGNUM

В ближайшие несколько дней на территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 14 по 16 августа в регионе местами сохранится высокая пожароопасность — четвёртого класса. А в Баганском, Новосибирском, Сузунском, Ордынском, Купинском, Коченевском, Колыванском, Доволенском и Искитимском районах — чрезвычайная пожароопасность — пятого класса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тушение пожара 54.mchs.gov.ru

В Новосибирске ночью 14 августа, по прогнозам синоптиков, ожидается без осадков. В городе будет дуть юго-восточный ветер — 4−9 м/с. Температура воздуха составит +12, +14 °C.

Сегодня днём, 13 августа, в Новосибирске было без осадков. Воздух прогрелся до +23, +30 °C.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, новосибирским пожарным пришлось отстаивать село Новоалександровку в Чановском районе. К нему приближался пал травы.

Как заявили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, в регионе сейчас складывается «тревожная» обстановка с ландшафтными пожарами.

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