Симферополь, , 18:06 — REGNUM

За прошедшие сутки в Крыму ликвидировали 11 пожаров, на которых спасли 15 человек. Об этом ИА REGNUM 13 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

Пожарники Иван Шилов © ИА REGNUM

«На пятом этаже многоквартирного дома по улице Октябрьская в Судаке загорелся балкон в квартире. По прибытии к месту чрезвычайного происшествия пожарные организовали эвакуацию 15 жильцов. К счастью, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в пресс-службе.

Также, отметили в МЧС, спасатели также ликвидировали возгорания автомобилей в Феодосии и в Симферополь

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов крымского гидрометцентра, в ближайшие дни в Крыму температура воздуха поднимется до почти аномальных показателей.

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