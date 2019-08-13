Симферополь, 13 августа 2019, 18:06 — REGNUM
За прошедшие сутки в Крыму ликвидировали 11 пожаров, на которых спасли 15 человек. Об этом ИА REGNUM 13 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.
Также, отметили в МЧС, спасатели также ликвидировали возгорания автомобилей в Феодосии и в Симферополь
Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов крымского гидрометцентра, в ближайшие дни в Крыму температура воздуха поднимется до почти аномальных показателей.
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