Бухта Инал, 13 августа 2019, 18:03 — REGNUM
Лесной пожар произошёл в населённом пункте Бухта Инал Туапсинского района Краснодарского края днём 13 августа. Как сообщается на официальной странице ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Instagram, сообщение о пожаре поступило в 14:18 от оперативного дежурного Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.
https://www.instagram.com/p/B1Gv4huoCby/
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 0,5 га. В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.