Бухта Инал, , 18:03 — REGNUM

Лесной пожар произошёл в населённом пункте Бухта Инал Туапсинского района Краснодарского края днём 13 августа. Как сообщается на официальной странице ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Instagram, сообщение о пожаре поступило в 14:18 от оперативного дежурного Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона.

https://www.instagram.com/p/B1Gv4huoCby/

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 0,5 га. В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.

«К месту пожара направлены подразделения Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского, Геленджикского, Горячеключевского филиалов Краевого лесопожарного центра, Кубань-СПАС, ЮРПСО, служба спасения Туапсинского района, ОМВД Туапсинского района, специалисты администрации. Спланирована работа авиации с водосливным устройством», — сообщили в МЧС.