Новосибирск, , 17:51 — REGNUM

Пожарным пришлось отстаивать село Новоалександровку в Чановском районе Новосибирской области, к которому стремительно приближался пал травы. Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону, огонь в полях вспыхнул сегодня днём, 13 августа. Он прошёл площадь в 30 гектаров. Осложнял ситуацию сильный ветер.

Для защиты села были задействованы 25 человек и семь единиц техники. Деревню, в которой проживают 14 человек, удалось отстоять от пожара. Эвакуировать жителей не пришлось.

«На локализацию потребовалось более трёх часов интенсивной работы, а возгорание достигло значительных размеров в считанные минуты и, как предполагают эксперты, стало следствием поджога травы. В настоящее время ведется окарауливание локализованного очага», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что с начала текущей недели в Новосибирской области складывается «тревожная» обстановка с ландшафтными пожарами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

Напомним, что режим ЧС до сих пор действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

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