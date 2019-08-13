Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Гражданину предъявлено обвинение по части 5. статьи 264 УК России. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщают местная пресса, после допроса обвиняемого задержали. Также следственные органы намерены ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП на Малышева произошло 4 августа. В тот день автомобиль «КИА» на высокой скорости врезался в стоящие на перекрёстке автомобиле, в результате чего погибли два человека. Сам водитель получил травмы и был госпитализирован.

По итогам проверки 7 августа возбуждено уголовное дело.

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