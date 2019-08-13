Омск, 13 августа 2019, 17:21 — REGNUM
Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.
«Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — цитирует СМИ представителя управления МВД региона. Обязанности начальника полиции города временно возложены на полковника полиции Евгения Быкова.
Инцидент, в котором оказался замешан Меркушов, произошёл вечером 10 июля на станции метро «Каширская». Полицейский подрался с машинистом поезда, в результате чего тот попал в больницу. Алексея Меркушова задержали, у него выявили признаки алкогольного опьянения.
В Москву офицер прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ.