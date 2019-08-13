Омск, , 17:21 — REGNUM

Начальник полиции Омска, полковник МВД Алексей Меркушов уволен после служебной проверки по факту драки в метро Москвы, сообщает 13 августа ТАСС.

«Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — цитирует СМИ представителя управления МВД региона. Обязанности начальника полиции города временно возложены на полковника полиции Евгения Быкова.

Инцидент, в котором оказался замешан Меркушов, произошёл вечером 10 июля на станции метро «Каширская». Полицейский подрался с машинистом поезда, в результате чего тот попал в больницу. Алексея Меркушова задержали, у него выявили признаки алкогольного опьянения.

В Москву офицер прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ.