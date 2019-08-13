Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:19 — REGNUM

Власти Новокузнецка окажут материальную помощь семье девочки, которая пострадала во время прогулки с подружками — её платье вспыхнуло от зажигалки.

Такое распоряжение дал мэр города Сергей Кузнецов. Как пишет «ВашГород.ру» со ссылкой на городскую администрацию, размер материальной помощи ещё не определён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Новокузнецке во время прогулки пострадала пятилетняя девочка. Она гуляла с двумя подругами на улице недалеко от своего дома. По данным СУ СКР по Кемеровской области, она кружилась с одной из девочек, в то время как вторая рядом играла с зажигалкой. Внезапно платье на пятилетней девочке вспыхнуло. Подруги испугались и убежали домой. Ребёнку удалось добраться до ворот дома. Отец вызвал скорую помощь. В настоящее время девочка находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

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Следователи проводят доследственную проверку.