Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:41 — REGNUM

Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая пострадала из-за игры с зажигалкой, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, пишет ТАСС со ссылкой на заведующего ожоговым отделением городской больницы № 1 Алексея Тузовского.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа пятилетняя девочка получила сильные ожоги во время прогулки с подружками.

По данным Следственного комитета СКР по Кемеровской области, в то время как она, держась за руки с одной из девочек, кружилась, ещё одна подруга стояла рядом и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на пятилетней девочке загорелось. Старшие девочки испугались и убежали. Ребёнку удалось добраться до ворот. Отец вызвал скорую помощь.

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