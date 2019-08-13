Астрахань, , 16:40 — REGNUM

В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о похищении местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В конце августа 2018 года 37-летний астраханец, считают следователи, организовал похищение бывшего партнера по бизнесу, чтобы завладеть его имуществом. 27 августа 2018 года он с двумя подельниками на автомобиле с поддельным номером в Советском районе Астрахани намеренно устроил ДТП с машиной потерпевшего. 38-летний бизнесмен пытался сбежать от похитителей, но его сбили машиной, избили и насильно затолкали в чужую машину. Мужчину отвезли в поселок Поляна Приволжского района, связали канцелярским скотчем и оставили в лесополосе, накрыв строительным мусором.

Пострадавшего освободили полицейские, которым поступил сигнал от оказавшегося рядом с местом преступления коллеги. В отношении организатора было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений». Дело с обвинительным заключением направлено в суд.