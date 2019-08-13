Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 16:38 — REGNUM

В Ярославской области суд вынес приговор 51-летнему жителю Ярославля, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности в ходе охоты на волков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Следственный комитет

Охота с целью регулирования численности опасных хищников проходила в районе деревни Головино Гаврилов-Ямского района.

«Заметив движущееся в лесу, а затем выбежавшее в прогал животное, которое он принял за волка, ярославец, в нарушение правил охоты не убедился в предмете цели, дважды выстрелил из охотничьего карабина в сторону животного, постепенно смещая карабин влево. Третий выстрел он произвел на движение неясно видимой цели, чем причинил пулевое ранение охотнику, также находившемуся в лесном массиве», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Пуля попала охотнику в бедро, он скончался на месте. Уголовное дело расследовал Следственный комитет. Подсудимый не признал свою вину, однако суд посчитал ее доказанной и приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам ограничения свободы.

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