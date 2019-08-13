Севастополь, , 16:35 — REGNUM

Севастопольские правоохранители передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется в систематическом насилии над собственными детими и беременной супругой. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК и Севастополю.

Суд

«Мужчина на протяжении длительного времени держал в страхе всю свою семью, совершая преступления в отношении супруги и трёх несовершеннолетних дочерей. С 2000 года он систематически избивал их, а с 2011 года и по август 2018 года совершал преступления против половой неприкосновенности дочерей — 1999, 2002 и 2009 годов рождения», — отметили в Следкоме.

Когда, по данным правоохранителей, старшая дочь решила уйти из дома, отец пригрозил ей расправой. Девушка сообщила в правоохранительные органы обо всех преступлениях родственника. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению экс-сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РК и Севастополю, признанного виновным в жестоком убийстве семьи из Керчи.

Подробности: Убивший в Керчи семью сотрудник УФСИН получил пожизненное