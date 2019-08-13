Нижний Новгород, , 16:09 — REGNUM

Пожар на трехпалубном теплоходе «Святая Русь», который находился в затоне Сибирский на Бору, локализован на площади 600 кв метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

В тушении принимают участие 68 человек личного состава и 16 единиц техники, включая пожарный катер «Вьюн». Причины пожара по-прежнему устанавливаются. Первый замглавы управления Владимир Бирючков подчеркнул, что на теплоходе в момент возгорания никого не было.

По видеозаписи процесса тушения пожара видно, что теплоход сгорел наполовину. Дальнейшая судьба судна не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход загорелся днём 13 августа, спасатели выехали по рангу сложности №2, который в дальнейшем изменился до третьего уровня. Изначально сообщалось, что площадь возгорания — около 50 кв метров. Судно не эксплуатируется с 2018 года и находилось на ремонте.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородский теплоход тушат с участием сил МЧС России: видео