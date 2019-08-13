Зимовниковский район, , 16:07 — REGNUM

В Ростовской области погоня за эффектным фотоснимком едва не закончился трагедией. Донские врачи борются за жизнь 14-летней девочки, которая устроила фотосессию на круша вагона. ЧП произошло в ночь на 13 августа на станции «Зимовники», сообщили ИА REGNUMв Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Девочка залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, но получила электрический разряд.

«Со слов матери, девочка отпросилась с подругами посмотреть фильм и ушла из дома в 22 часа. На месте происшествия пострадавшая была обнаружена прохожими без сознания. Девочку незамедлительно доставили в ЦРБ Зимовниковского района с ожогами четвёртой степени», — уточнили в ведомстве.

Следователи примут процессуальное решение по результатам проверки. Пока выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, что на днях скончался 14-летний подросток. Он получил удар током на железнодорожной станции в Азове. Инцидент произошёл 24 июля текущего года. Школьник получил сильные ожоги — почти 90% поверхности тела.

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