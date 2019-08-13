Москва, , 16:01 — REGNUM

Алтарник Казанского собора на Никольской улице в Москве пострадал от нападения злоумышленника. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, инцидент произошёл накануне, 12 августа.

Неизвестный мужчина с ножом напал на помощника священника и порвал ему рубашку. По данным агентства городских новостей «Москва», задержанный оказался 30-летним жителем подмосковного Серпухова.

Как рассказал позднее настоятель Казанского собора на Красной площади в Москве протоиерей Николай Иноземцев, нападение было совершено после богослужения. Злоумышленника обезвредил сторож храма, никто не пострадал. По словам священника, которые приводит РИА Новости, подобные инциденты «с неадекватными людьми» происходят в храме регулярно.

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