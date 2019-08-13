Ярославль, , 15:51 — REGNUM

В Ярославле в Дзежинском районе обнаружен минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Росгвардии по Ярославской области.

Мина Управление Росгвардии по Ярославской области

Мину обнаружили местные жители в районе улицы Громова, недалеко от ТЦ «Аксон». Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы.

«На место обнаружения прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Ярославской области. В ходе обследования специалисты установили, что данным предметом является 82 — мм мина, без взрывателя, с пороховым зарядом и со следами коррозии», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Росгвардии.

Снаряд был вывезен на полигон и уничтожен накладным зарядом.

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