Мюнхен, Германия, , 15:47 — REGNUM

Уже месяц немецкая полиция разыскивает двух эмигранток из России, пропавших в Мюнхене. На специально созванной пресс-конференции следователи сообщили об обнаружении новых улик, указывающих на убийство 41-летней Марии Герцуски и ее 16-летней дочери, передает немецкий канал n-tv.

Полиция обнаружила в лесном массиве на юго-востоке Мюнхена предметы из квартиры пропавших. Это небольшой ковер и грязезащитный коврик, на котором выявлены следы крови жертв. Тела женщин еще не найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве был арестован супруг пропавшей, эмигрант из Санкт-Петербурга. Пара поженилась около года назад в российском консульстве. Мужчина сам сообщил в полицию, что 13 июля Мария и ее дочь отправились за покупками и не вернулись.

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