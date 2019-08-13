Багдад, , 15:40 — REGNUM

Военные Ирака задержали трех человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 13 августа сообщает Kurdistan24.

Арестованные уже дали признательные показания в том, что они в рядах террористической группировки совершали казни, а также прочие преступления.

«Они признались, что перевозили продовольствие, взрывные устройства, а также передавали деньги семьям погибших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» , — говорится в заявлении местных правоохранительных служб.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают сохранять активность в Ираке, несмотря на регулярные спецоперации, проводимые в районах их постоянной деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения с террористами в Ираке: погибли двое полицейских