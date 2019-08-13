Багдад, 13 августа 2019, 15:40 — REGNUM
Военные Ирака задержали трех человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 13 августа сообщает Kurdistan24.
Арестованные уже дали признательные показания в том, что они в рядах террористической группировки совершали казни, а также прочие преступления.
Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают сохранять активность в Ираке, несмотря на регулярные спецоперации, проводимые в районах их постоянной деятельности.
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