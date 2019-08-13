Луганск, , 15:29 — REGNUM

Украинские силовики продолжают перегруппировку сил в зоне проведения карательной операции против ЛНР, заявил 13 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Нашей разведкой отмечено прибытие двух БТР-70 в район населённого пункта Счастье и размещение БТР-4 в районе населённого пункта Райгородка», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что разведка ЛНР также зафиксировала в районе населённого пункта Рубежное прибытие трёх зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10» и семи 120-мм самоходных миномётов 2С9 Нона-С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе посёлка Калиново военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник, проводивший разведку.

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