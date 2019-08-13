Архангельск, , 15:16 — REGNUM

Информация, представленная Росгидрометом, об уровнях радиации в Северодвинске 8 августа, когда произошла авария на полигоне в Белом море, говорит о том, что для населения угрозы не было. Об этом заявил главный редактор AtomInfo.ru Александр Уваров.

«Данные по превышению уровня радиации в Северодвинске, которые привел в своем сообщении Росгидромет, совершенно безопасны для населения. Для примера, во время рентгеновского исследования зубов у дантиста пациент получает даже большую дозу облучения. Вообще, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем, к примеру, получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург», — заявил эксперт в интервью ТАСС.

Как ранее сообщил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды (УМСЗ) Росгидромета Юрий Пешков, уровень радиации после взрыва на полигоне в Архангельской области превышал фоновые значения в 4−16 раз. Превышения мощности дозы гамма-излучения были зафиксированы в полдень 8 августа в городе Северодвинске. Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки зафиксировала превышение в шести из восьми пунктов наблюдения. Максимальное значение составило 1,78 мкЗв/ч.

Радиационный фон нормализовался через два часа, и в 14:30 составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. В Архангельске превышений радиационного фона в день ЧП не зафиксировано.

Для справки, при трехчасовом перелете на современном авиалайнере пассажир получает дозу в 10 микрозивертов, при проживании в бетонном доме в течение года — 80 микрозивертов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте неподалеку от села Нёнокса Архангельской области произошел взрыв, результате которого пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен вдвое.