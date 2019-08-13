Краснодар, , 15:15 — REGNUM

Аварию на сетях Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае, из-за которой без воды остались жители Геленджика, Новороссийска и Крымского района, устранена днем 13 августа, до конца дня людям обещают вернуть воду, сообщила пресс-служба администрации края.

«Сейчас осуществляется промывка сетей, система плавно заполняется. Уже к концу дня возобновится подача воды в город Крымск. Жители Геленджика и Новороссийска начнут получать из городских систем воду ближе к полуночи», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на водопроводе произошла вечером 12 августа. Без воды остались жители фактически всего Новороссийска, а также Геленджика и Крымского районов края. В аварийных работах было задействовано почти 30 человек. Изначально работы планировалось завершить к 18:00 13 августа.

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