Краснодар, 13 августа 2019, 15:15 — REGNUM
Аварию на сетях Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае, из-за которой без воды остались жители Геленджика, Новороссийска и Крымского района, устранена днем 13 августа, до конца дня людям обещают вернуть воду, сообщила пресс-служба администрации края.
Как сообщало ИА REGNUM, авария на водопроводе произошла вечером 12 августа. Без воды остались жители фактически всего Новороссийска, а также Геленджика и Крымского районов края. В аварийных работах было задействовано почти 30 человек. Изначально работы планировалось завершить к 18:00 13 августа.
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