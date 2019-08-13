Яровое, , 14:58 — REGNUM

Отопительный сезон в Яровом — одном из курортных городов Алтайского края — может оказаться под угрозой из-за многочисленных проблем между собственниками и арендаторами местной ТЭЦ. Дошло до того, что на средства краевого бюджета в город прислали «жидкий уголь» — топливо попросту вытекло из пары вагонов при разгрузке. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Из 27 вагонов с углём, закупленным по тендеру, который проводила администрация города, неприятный сюрприз обнаружился в двух.

«Даже не поймешь, это уголь влажный или вода, разбавленная углем», — пояснил главный инженер ТЭЦ города Яровое Владимир Михалдыкин, комментируя историю с вытекшей жижей.

По словам заместителя главы администрации Ярового Владислава Шилова, скорее всего, вода в вагоны попала при транспортировке. Также в мэрии заявили, что уже вызвали представителей поставщика и предъявили претензию.

Тем не менее, в Яровом, по словам алтайский журналистов, осталось много нерешённых проблем отопительного сезона. Самая основная связана с тем, что у местной ТЭЦ есть собственник, у которого нет технических прав на работу, и есть арендатор — (это муниципальное предприятие), у которого права на работу есть, а вот денег нет. Противостояние привело в тому, что за всё лето на станции из трёх котлов как начали ремонтировать только первый.

Свои опасения за срыв работ главный инженер ТЭЦ Владимир Михалдыкин высказал в письме губернатору ещё в июне, но с тех пор, говорит, ничего не изменилось. Выделили 30 миллионов рублей и закупили невероятно мокрый уголь.