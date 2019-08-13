Талдом, Московская область, , 14:55 — REGNUM

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в подмосковном Талдоме. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Ребёнка 12 августа обнаружили в искусственном водоёме без внешних признаков насильственной смерти. Следователи полагают, что родители оставили малыша на участке без присмотра, он самостоятельно забрался в водоём и утонул.

СК проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Талдоме двое подростков подозреваются в двойном убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство